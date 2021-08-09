İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2021 Pazartesi / 1 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6572
  • EURO
    10,1777
  • ALTIN
    482.444
  • BIST100
    1432.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:41
ABONE OL

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen aracı ilçe girişinde durdurdu.

Aracın arka koltuğunda tavuk dürüm içerisine paketlenmiş şekilde 83,75 gram eroin ve 16,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler Ş.K. ve G.T'nin evlerinde yapılan aramada 7,90 gram eroin, 1,44 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.