Tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:41

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen aracı ilçe girişinde durdurdu.

Aracın arka koltuğunda tavuk dürüm içerisine paketlenmiş şekilde 83,75 gram eroin ve 16,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler Ş.K. ve G.T'nin evlerinde yapılan aramada 7,90 gram eroin, 1,44 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.