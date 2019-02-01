11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2157
  • 5,9791
  • 220.956
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Taylandlı kadın Türkiye'de İslam'ı seçti

Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı Panchaphon Pandee Müslüman oldu.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pandee beraberindeki eşi İsa Yengeç Şarköy Müftülüğüne giderek yetkililere Müslüman olmak istediğini bildirdi. Burada Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Pandee, Müslüman oldu.

Müftü Karapunar daha sonra Panchaphon Pandee'ye, İslam dini hakkında bilgi verildi.

Karapunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftin sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlendiklerini öğrendiğini söyledi.

Komşularına sürekli Müslüman olmak istediğini söyleyen Taylandlı Simge'nin eşiyle müracaatta bulunduğunu ifade eden Karapunar, "Allah Simge ismini seçen Taylandlı Panchaphon Pandee'ye güzel bir kul olmayı nasip etsin" dedi.

 

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Birleşik Krallık kara teslim

Birleşik Krallık kara teslim

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'ye geldi Müslüman oldu

Türkiye'ye geldi Müslüman oldu

'CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık'

'CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık'

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA