Tayvan’ın doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem
Tayvan’ın doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Tayvan’ın doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan’ın doğusundaki Hualien kenti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Derinliği 20 kilometre olarak ölçülen deprem sonucu ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Diğer yandan Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin şiddetini 5,7 olarak ölçerken, derinliğini 37,8 kilometre olarak tespit etti.
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