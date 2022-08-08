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Tayyip dedemi görmek istiyorum demişti... Hira'nın hayali gerçek oldu

Doğmadan önce yapılan kontrolde cam kemik teşhisi konulan 13 yaşındaki Hira Cinali, 2020 yılında hayalinin olduğunu bunlardan birinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğunu söylemişti. Küçük Hira'nın üç büyük hayalinden biri olan 'Tayyip dedemi görebilmek' dediği isteği gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde Hira ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hira'nın babası Metin ve annesi Aysel Cinali ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

- HAYALİNE KAVUŞTU

Cam kemik hastası 13 yaşındaki Hira'nın İstanbul'da bir hastanede anne karnındayken yapılan kontrolünde kemiklerinde eğrilik olduğu belirlendi.

Doğumunun ardından yapılan geniş çaplı araştırmada Hira'nın cam kemik hastası olduğu tespit edildi.

ÜÇ HAYALİM VAR DEMİŞTİ

Yaklaşık 2 yıl önce AA'ya konuşan Hira Cinali, "Üç hayalim var. Birincisi yürüyebilmek, ikincisi Cumhurbaşkanımız ve benim Tayyip dedemi görebilmek, ona kavuşabilmek, sarılmak, sesini duyabilmek. En son hayalim ise büyük Beşiktaş hayranıyım ve Beşiktaş stadına gidip taraftarlarımızla birlikte maç izlemek istiyorum." demişti.

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