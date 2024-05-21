İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2155
  • EURO
    35,0261
  • ALTIN
    2501.38
  • BIST100
    10997.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taziye yemeği geleneğini kaldırma kararı aldılar
Güncel

Taziye yemeği geleneğini kaldırma kararı aldılar

İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı, ölen kişinin ailesine yük olmamak adına İzmir ve çevresinde yaşayan Şanlıurfalılar için taziye yemeği geleneğini kaldırma kararı aldıklarını bildirdi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 10:42 - Güncelleme:
Taziye yemeği geleneğini kaldırma kararı aldılar
ABONE OL

Mızraklı yaptığı yazılı açıklamada, yakınları vefat eden insanların taziyelerine gelen misafirlerine ikram ettikleri taziye yemeğinin, cenaze sahiplerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Geçmişten gelen uygulamanın acıları paylaşıp hafifletmekten ziyade cenaze sahipleri için neredeyse altından kalkılamaz bir külfet haline geldiğini ifade eden Mızraklı, şunları kaydetti:

"Taziyelerde yemek ikramı bizim geleneğimiz ve kültürümüzdür, bunu inkar edemeyiz. Ancak bu dönemde ciddi anlamda bir maddi külfet getirmektedir. Bu ve buna benzer birçok nedenden dolayı İzmir ve çevresinde yakınını kaybeden insanlarımız için federasyonumuz ve yönetim kurulu olarak bir karar almak zorunda kaldık. Buna göre bölgede taziye yemeklerine İzmir Şanlıurfa Federasyonu olarak son verilmesi kararı aldık. Bu kararın yakınını kaybeden her birey için hayırlı olmasını dileriz. Bu kararın İzmir'de yaşayan Şanlıurfalı hemşerilerimiz tarafından ivedilikle uygulanmasını beklemekteyiz."

  • Ferit Mızraklı
  • İzmir Şanlıurfa Federasyonu
  • Taziye yemeği açıklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.