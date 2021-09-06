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Taziyeye giderken kaza yaptılar, bir kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otomobilde bulunanların vefat eden komşularının evine taziyeye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA6 Eylül 2021 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:32
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Kaza, öğle saatlerinde, Kandıra Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Y.E. yönetimindeki 41 PZ 434 plakalı hafriyat kamyonu yola çıkan Fahrettin Tekel (67) yönetimindeki 41 UE 468 plakalı otomobile çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Fahrettin Tekel olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan Muhammet Toker, Rıdvan Erol ve Teyfik Ayvaz yaralandı. Kazayı görenler 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen savcının yaptığı inceleme sonrasında yaşamını yitiren Fahrettin Tekel'in cesedi cenaze aracıyla Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü Y.E. jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobilde bulunanların vefat eden komşularının evine ziyarete gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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