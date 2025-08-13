Baykar Savunma tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ, Bayraktar TB3 SİHA'sından ateşlenerek gerçekleştirilen "Atış ve Mühimmatlı Görsel Dalış Testi"nde tam isabetle hedefi vurdu.

Bu başarılı atış dünya basınında da ses getirirken Türkiye'nin insansız savaş hava aracı programında önemli bir eşiğin de aşıldığı vurgulandı.

Haberde, bu entegrasyonun Türkiye'nin denizden ve kıyıdan uzak mesafelerde hassas ve kritik hedeflere karşı operasyon kabiliyetinde önemli bir sıçrama anlamına geldiği belirtilirken düşman hava savunma sistemlerine maruz kalma riskinin de azaltılacağı vurgulandı.

Söz konusu haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

Bayraktar TB3, sahada kendini kanıtlamış TB2'nin deniz operasyonlarına uyarlanmış versiyonu olarak öne çıkıyor. Katlanabilir kanat yapısıyla kısa pistler ve TCG Anadolu gibi platformlardan kalkış yapabiliyor. 21 ila 32 saat havada kalabilen TB3, Denizkurdu gibi tatbikatlarda gösterdiği performansla öne çıkıyor. Zorlu deniz ortamlarında keşif-gözetleme ve taarruz görevlerini sürdürebilecek şekilde tasarlanan TB3, MAM-L, MAM-T, UAV-122 aeroballistik füze ve artık KEMANKEŞ 1 gibi farklı güdümlü mühimmatları taşıyabiliyor.

KEMANKEŞ 1, jet motorlu ve yapay zekâ destekli bir dolanan mühimmat olarak, TB3'ten atıldığında 100 kilometrenin üzerinde, belirli konfigürasyonlarda ise 200 kilometrenin üzerinde menzile ulaşıyor. Otonom uçuş kontrol sistemi, elektronik karıştırmaya karşı dayanıklılığı, hedef tespiti ve keşif-gözetleme için gerçek zamanlı görüntü aktarımı, yüksek tahrip gücüne sahip harp başlığı gibi özelliklerle donatılmış durumda. Hem kara hem deniz hedefleri –düşman radarları ve mobil sistemler dâhil– için optimize edilen mühimmat, ayrıca düşman İHA'ları gibi hava tehditlerine karşı da etkili.

GEMİ KONUŞLU KULLANIM YÖNLERİYLE AYRIŞIYOR

Her iki sistemin geliştirilmesi aşamalı test kampanyalarıyla yürütüldü. TB3, TCG Anadolu'dan 100'ün üzerinde kalkış ve iniş denemesi yaparak durdurma tertibatı olmadan iniş kabiliyetini gösterdi. Mühimmat entegrasyon denemeleri kapsamında gemiden MAM-L bırakma, farklı irtifalardan UAV-122 füzesi atışları ve son olarak KEMANKEŞ 1 ile mühimmatlı dalış testi gerçekleştirildi.

Son atış, TB3'ten KEMANKEŞ 1'in resmî olarak ilk kez fırlatıldığı test oldu. Daha önce KEMANKEŞ, AKINCI TİHA platformunda denenmişti. Gerçek harp başlığıyla hedefin tam isabetle vurulması, mühimmatın amfibi ve kıyı operasyonlarında uzak mesafeden taarruz için uygunluğunu kanıtladı. Bu kombinasyon, ABD Donanması'nın MQ-8 Fire Scout gibi gelişmiş donanmaların İHA-mühimmat eşleştirmeleriyle benzerlik gösterirken, yerli üretim, maliyet etkinlik ve gemi konuşlu kullanım yönleriyle ayrışıyor.

TÜRKİYE HARP DOKTRİNİNİ DEĞİŞTİRECEK

Operasyonel açıdan bakıldığında TB3–KEMANKEŞ 1 entegrasyonu, Türk donanması için çarpan etkisi yaratıyor. Bu ikili, TCG Anadolu ve benzeri platformların düşman kıyı savunmalarına yaklaşmadan derinlemesine hassas taarruz yapabilmesini sağlıyor. Bu taktik, A2/AD (erişimi engelleme/alan hâkimiyeti) ortamlarında kritik önem taşıyor. Stratejik düzeyde ise Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de NATO'nun deniz varlığını güçlendiriyor, caydırıcılığı artırıyor ve komutanlara insanlı uçak riski olmadan daha esnek vurucu seçenekler sunuyor. Yapay zekâ destekli hedefleme ve elektronik harp direnci de kabiliyetin yoğun karıştırma ortamlarında dahi etkinliğini korumasını sağlıyor.

Türkiye, gemi konuşlu İHA'larla uzun menzilli hassas taarruz kabiliyetini birleştirerek deniz kuvvetlerini önemli ölçüde güçlendirdi. TB3–KEMANKEŞ 1 kombinasyonu, hem donanmanın menzil ve hayatta kalma kapasitesini artırıyor hem de NATO'nun gelecekteki deniz operasyonlarına örnek teşkil ediyor. Bu aşama, modern deniz harp doktrinini dönüştürebilecek çok yönlü, otonom ve sürekli görev yapabilen hava unsurlarına geçişin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.