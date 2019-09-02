TBB Başkanı Feyzioğlu: Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir
TBB Başkanı Feyzioğlu, 'Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır.' dedi.
- AA
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Külliye'de düzenlenen Yeni Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir." ifadelerini kullandı.
Feyzioğlu, "Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır." dedi.
Feyzioğlu, "HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz." açıklamasında bulundu.
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