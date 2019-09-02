TBB Başkanı Feyzioğlu: Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir TBB Başkanı Feyzioğlu, 'Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır.' dedi.