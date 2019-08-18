TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı Reformu Türkiye’nin önünü açacaktır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte TBB Başkanı Fevzioğlu'nun açıklamasından satır başlarıı;

- "(Yargı Reformu) Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır."

- "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık."

- "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz.