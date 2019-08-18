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TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı Reformu Türkiye’nin önünü açacaktır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni hakkında açıklamalarda bulundu. TBB Başkanı Feyzioğlu, '(Yargı Reformu) Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır.' dedi.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte TBB Başkanı Fevzioğlu'nun açıklamasından satır başlarıı;

- "(Yargı Reformu) Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır."

- "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık." 

- "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz.

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