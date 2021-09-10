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TBB'den ticari davalara yönelik açıklama: Mağduriyet giderilecek mi?

Türkiye Barolar Birliği, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ticari davaları görme yetkisini yalnızca ağır ceza merkezlerinde yer alan asliye ticaret mahkemelerine vermesinin mağduriyete yol açacağını bildirdi.

AA10 Eylül 2021 Cuma 18:21 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 18:23
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Türkiye Barolar Birliği (TBB)'nden yapılan yazılı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun ticari davaları görme yetkisini yalnızca ağır ceza merkezlerinde yer alan asliye ticaret mahkemelerine vermeye ilişkin 7 Temmuz 2021 tarih ve 608 Karar No'lu kararının gözden geçirilmesine ilişkin baro başkanlarının yaptığı açıklamaya TBB'nin katıldığı belirtildi.

Bu konuda TBB olarak düşüncelerini, 7 Eylül 2021 günü HSK'yı ziyaret ederek paylaştıkları aktarılan açıklamada, "Özellikle merkezlere uzak ilçelerdeki vatandaşların ve meslektaşlarımızın mağdur olduğunu dile getirmiştik. Bu değerlendirmemizi tekrarlıyoruz. Barolarımızla birlikte konuyu takip edeceğiz. Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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