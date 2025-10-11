TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Terörün konuşulmadığı bir Türkiye'yi hedefliyoruz

Yüksel, Mardin'de bir otelde partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Terörsüz Türkiye" programında yaptığı konuşmada, farklı etnik yapıların yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı Mardin'in Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli gündemi olan terörsüz Türkiye'ye ulaşmada Mardin'in çok önemli bir şehir olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu hedefe ulaşmada inşallah Türkiye olarak Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ile bir ve beraber olunca bölgede huzur ve kardeşlik devam edecek. Bugüne kadar tabi çok canlar yitirdik. 65 bin canımızı yitirdik terörden dolayı. Kimine göre 2 trilyon dolar civarında bir ekonomik kayıp oluştu. Tabi bu canların yitirilmesi, onları geri getiremeyiz ama bundan sonrası için anaların ağlamamasını ve hiçbir şekilde şiddetin, terörün konuşulmadığı bir Türkiye'yi hedefliyoruz."

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda başlayan ve ilerleyen süreci anlatan Yüksel, ardından TBMM'de bir parti hariç bütün partilerin yer aldığı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğunu anımsattı.

Tarihi komisyonun büyük bir mutabakatla oluşturulduğunun altını çizen Yüksel, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yapılan oturumlarda Türkiye'nin hemen hemen her kesimi dinlenmiştir. Komisyon 3 karar almıştır, bu kararları da mutabakatla almıştır. Her kesim kendi görüşünü aktarmıştır. Büyük bir olgunlukla gerçek bir demokrasi ortamında bu dinlemeler yapılmıştır. Nihayetinde önümüzdeki hafta gençlik ve kadın sivil toplum kuruluşlarının geleceği ve sunumlar yapacağı bir toplantı olacak. Önümüzdeki hafta komisyonumuz Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Diyarbakır'da toplantılar yapacak. TBMM dışında bir başka yerde, belki bütün milletvekillerimiz olmayabilir ama komisyon olarak ilk ziyaret Diyarbakır'a yapılmış olacak. Ardından gene belli kurumlar tekrar gelecek komisyonumuza. Nihayetinde komisyon bir rapor hazırlayacak. Bu raporda da hukuki altyapı dahil diğer tespit ettiği konularla ilgili raporu TBMM'ye sunacak. Böylece aslında komisyon görevini tamamlayacak."

Komisyona gelen herkesin söylediği en önemli görüşün "Terörün artık Türkiye'de bitmesi gerektiği ve şiddetin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği" yönünde olduğunu vurgulayan Yüksel, "Zaten bunlar kalktığı zaman gerçekten Türkiye'de daha ileri demokrasinin olması, kalkınmada, adalette, her konuda çok büyük ilerlemelerin olacağını da ortak kanaat olarak söylemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "FİLİSTİN İNŞALLAH BU COĞRAFYADA TAM OLARAK YEŞERECEK"

İsrail'in özellikle 8 Ekim 2023 tarihinden sonra başlattığı soykırım ve savaş suçlarının ardından bir ateşkesin sağlandığını belirten Yüksel, Türkiye olarak bu ateşkesin sağlanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Yüksel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Burada bir ateşkes sağlandıysa bu çabaların özellikle önemi çok büyük. Bütün uluslararası örgütlerde en önemli gündem maddesi Gazze konusuydu. Türkiye olarak tabi ki Gazze'de yapılmış olan İsrail vahşeti, soykırımında 70 bine yakın insan orda şehit oldu. Bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşmakta. 150 bin civarında yaralı olduğu ki bunların yarısı hayatlarını belki de tam olarak idame ettiremeyecek seviyede. 15 bine yakın gene sivilin binaların enkazların altında kaldığını biliyoruz. Korkunç bir vahşet. Şimdi bu ateşkes ile bir nebze olsun orada artık bu kanın durması söz konusu. İlk hedefimiz ateşkesin sağlanması, kanın durması, insanı yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaşması ve ondan sonra da kalıcı barışın sağlanması için 1967 sınırlarında tam bütünleşik bir coğrafyaya sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması. İki devletli çözümü aslında Türkiye olarak her platformda dile getirdik. Şu anda baktığımızda 157 ülke artık Filistin'i tanıyor. Filistin inşallah bu coğrafyada tam olarak yeşerecek, bizim inancımız bu. İnşallah hem terörsüz Türkiye hedefi hem de özgür Filistin hedefi gerçekleşecektir. "

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksel ve Uncu daha sonra toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanat önderlerinin görüş ve önerilerini dinledi.