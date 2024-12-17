TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şam'ın kapıları Kudüs'ün kapıların açsın diyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hz. Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü (Şeb-i Arus) Uluslararası Anma Töreni'nde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mevlana, bütün insanlığı insanlık potasında birleştirdi

Artık 61 yıllık aradan sonra ümit ediyorum en kısa zamanda Şam'da ve Halep Mevlevihanesi'nde fevkalade güzel ayinler yapılacak.

Şam'ın kapıları Kudüs'ün kapıların açsın diyorum. Şam Mevlevihanesi'ne nasip olan özgürlük Kudüs Mevlevihanesi'ne de nasip olsun diyorum.