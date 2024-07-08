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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Amerika'nın en büyük İslam merkezi olan Amerika Diyanet Merkezini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek incelemlerde bulundu.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Amerika'nın en büyük İslam merkezi olan Amerika Diyanet Merkezini ziyaret etti
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Washington'da, Amerika Diyanet Merkezini ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaret sonrası yayımladığı mesajında "Amerika'nın en büyük İslam merkezi olan Amerika Diyanet Merkezini ziyaret ettik. ABD'de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra farklı milletlerden milyonlarca Müslümanı bir araya toplayan, geleneksel mimarisiyle kültür ve medeniyetimizi temsil ve tanıtma görevlerini üstlenen İslam, ilim ve kültür merkezi bizler için bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı.

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