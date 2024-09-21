TBMM Başkanı Kurtulmuş: Barış, insanlığın en büyük ideali, en kadim arzusudur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, barışın, her insanın en temel hakkı olduğuna dikkati çekti.



Bakan Tunç: İnsanların barış içinde yaşadığı Filistin, maalesef kanla yıkanmaktadır Kurtulmuş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde zulme karşı mücadele eden mazlum halkların yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Bugün, küresel barışa ulaşma hedefi, yalnızca diplomatik değil, insani bir zorunluluktur. İşgal ve silahların gölgesinde yaşamaya mahkûm edilen toplumlar, onurlu bir yaşamı hak ediyorlar. Dünya, vicdanının sesini dinlemeli ve çatışmalarda, savaşlarda ve katliamlarda akan kanı durdurmalıdır. Tüm insanlık olarak, barışın ve adaletin tesis edilmesi için el ele vermemiz gerektiğini hatırlatıyor, barış ve esenlik dolu günler diliyorum.