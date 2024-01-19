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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu tarihi yolculuk gençlerimize ilham olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna ilişkin, 'Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı.' mesajını paylaştı.

19 Ocak 2024 Cuma 01:38 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu tarihi yolculuk gençlerimize ilham olacak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından, X hesabı üzerinden şunları vurguladı:

Millî Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum.

Türkiye Yüzyılı ışığında ülkemizin istikbâline yön veren, gençlerimize ilham olan böylesine büyük atılımlar hepimizin göğsünü kabartıyor.

Bu tarihi yolculukta şanlı bayrağımızı dalgalandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

#GururDuyTürkiye

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