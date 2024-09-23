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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Mahmut Abbas tarafından açılan Moskova Merkez Camisi'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Mahmut Abbas tarafından açılan Moskova Merkez Camisi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Müslümanlar, aralarındaki bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak temel konularda birleşebilme becerisini kazanmalıdır.' dedi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Mahmut Abbas tarafından açılan Moskova Merkez Camisi'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından 2015'te açılışı yapılan Moskova Merkez Camii'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş, camiye gelişinde, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin tarafından karşılandı.

RESMİ ZİYARETİN İLK GÜNÜNDE MOSKOVA MERKEZ CAMİİ'NE ZİYARET

Rusya'daki Müslümanlar ve Konseyin çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, milletvekilleriyle Rusya'ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin ilk gününde Moskova Merkez Camii'ni ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

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Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi'nin hayırlı hizmetler yaptığını ve bunları yakından takip ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, Rusya'daki Müslümanların hem dini ihtiyaçlarının karşılanması hem de Türkiye ile karşılıklı olarak ilmi anlamda işbirliklerinin artırılması açısından yakın ilişki içerisinde olunmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Rusya'daki Müslümanların Türkiye ve Rusya arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesi bakımından önemli bir köprü olduğuna inandıklarını dile getiren Kurtulmuş, Rusya Müslümanlarının durumunun iyileşmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha sağlam gelişeceğini söyledi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN KANLI SALDIRILARI

Filistin'deki insanların durumunun, Müslümanlar başta olmak üzere dünyadaki insaf ve vicdan sahibi herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İsrail hükümetinin bu kadar saldırgan davranmasının arkasındaki esas neden ne yanında ABD'nin olmasıdır ne dünyanın en büyük siyasi gücüne sahip olmasıdır ne dünyanın en önemli savaş makinelerine sahip olmasıdır ne uluslararası camiada büyük bir medya gücüne sahip olmasıdır... İsrail'in en büyük gücü ne yazık ki Müslüman dünyasının dağınıklığı, parçalanmışlığı ve iradesizliğidir. Müslümanlar, aralarındaki bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak temel konularda birleşebilme becerisini kazanmalıdır. Ayrıca bunun da üstünde Gazze'deki insanlık suçları, yaşanan büyük dram; vicdan ve insaf sahibi insanları birleştiren önemli bir ortak payda olmalıdır."

Kurtulmuş, Rusya Müslümanları ve Türkiye arasında samimi, dostane, çok yakın işbirliğinin bulunduğunu, yapılan yeni projelerde Türkiye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

EMEKLERİ İÇİN TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova Camii'nin yapımında büyük emekleri olan Türk halkına destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'de yaşayan Müslümanlar ile Rusya'daki Müslümanlar arasında var olan güçlü bağlara işaret eden Gaynutdin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile uzun yıllardır bilgi teatisi içerisinde olduklarını, pek çok uluslararası platformda işbirliği yaptıklarını söyledi.

Dünyadaki Müslümanlara destek olmak için Diyanet İşleri Başkanlığıyla ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Gaynutdin, Filistin halkına yardım eli uzattıklarını, onlara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Kurtulmuş, ziyareti anısına Hattat Hasan Rıza Efendi'nin asırlık Mushaf-ı Şerif'in tıpkıbasımını hediye etti.

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