TBMM Başkanı Kurtulmuş, Efkan Ala'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı kabul etti. Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı makamında kabul etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi dönemlerinden geçtiklerini söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Türk siyaseti olarak böyle bir tarihi başlangıcın eşiğindeyiz. Tarihi bir döneme şahitlik ediyoruz. Ümit ederiz ki hem içeride güçlü ekonomik yapısıyla hem sağlam toplumsal dokusuyla, dış politikada sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye vizyonuyla ve her alanda atılımlarıyla Türkiye'yi önümüzdeki yüzyılda öncü ve örnek ülkelerden birisi yapmak için bütün gücümüzle gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ala, AK Parti'nin reformist bir parti olduğunu söyleyerek, "Ülkenin ihtiyaç duyduğu reformlara imza atmıştır. Daha önce konuşulması bile mümkün görünmeyen inanç özgürlüğünün önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırmıştır. Bunu siyasi yolara yapabilmiştir. AK parti güven ve istikrarın adresidir. Milletimizde bunu dikkate alarak AK Parti'ye ve Cumhur ittifakının Mecliste iş başına getirdi he m de Cumhurbaşkanlığı'nda görevlendirme yaptı, Cumhurbaşkanımıza beş yıl daha görev verdi" şeklinde konuştu.