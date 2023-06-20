İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,57
  • EURO
    25,771
  • ALTIN
    1479.34
  • BIST100
    5280
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Efkan Ala'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı kabul etti.

IHA20 Haziran 2023 Salı 13:46 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Efkan Ala'yı kabul etti
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı kabul etti. Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı makamında kabul etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi dönemlerinden geçtiklerini söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Türk siyaseti olarak böyle bir tarihi başlangıcın eşiğindeyiz. Tarihi bir döneme şahitlik ediyoruz. Ümit ederiz ki hem içeride güçlü ekonomik yapısıyla hem sağlam toplumsal dokusuyla, dış politikada sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye vizyonuyla ve her alanda atılımlarıyla Türkiye'yi önümüzdeki yüzyılda öncü ve örnek ülkelerden birisi yapmak için bütün gücümüzle gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ala, AK Parti'nin reformist bir parti olduğunu söyleyerek, "Ülkenin ihtiyaç duyduğu reformlara imza atmıştır. Daha önce konuşulması bile mümkün görünmeyen inanç özgürlüğünün önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırmıştır. Bunu siyasi yolara yapabilmiştir. AK parti güven ve istikrarın adresidir. Milletimizde bunu dikkate alarak AK Parti'ye ve Cumhur ittifakının Mecliste iş başına getirdi he m de Cumhurbaşkanlığı'nda görevlendirme yaptı, Cumhurbaşkanımıza beş yıl daha görev verdi" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.