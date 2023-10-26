TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gafarova ile görüştü

Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve beraberindeki heyet ile Meclis'te bir araya geldi. Azerbaycan heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Evinize hoş geldiniz. Biz de Azerbaycan'a gittiğimizde kendi memleketimize gitmiş olarak hissediyoruz." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında "iki devlet tek millet" şiarıyla son yıllarda mükemmelleşen ilişkilerin devam ettiğini ifade eden Kurtulmuş, iki devletin her alanda dost ve kardeşçe "stratejik müttefik" kavramının çok üzerinde tamamıyla bütünleşmiş bir şekilde hareket etmesinin, iki ülkenin hayrına ve menfaatine olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, bölgede kalıcı ve uzun süredir devam eden sorunlarda Türkiye ve Azerbaycan'ın yakın işbirliği sayesinde çözülme sürecine girildiğini belirterek, Karabağ Zaferi'nin ardından eylülde gerçekleştirilen Karabağ'daki anti terör mücadelesinde Azerbaycan'ın başarıyla çıkmış olmasının, Kafkaslarda ve özellikle Güney Kafkaslardaki gerilimin düşürülmesi, barışın sağlanması, esenliğin temin edilmesi bakımından önemli olduğunu aktardı.

- "SAHADA KAZANILAN ZAFERİN MASADA SONUÇLANDIRILMASI VE TAÇLANDIRILMASI DÖNEMİDİR"

Türkiye'nin Azerbaycan'ın milli politikasında her platformda yanında olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yıllardır Minsk üçlüsü başta olmak üzere bütün dünyanın seyrettiği hiçbir çözüm üretmediği, üretemediği Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın işgali meselesi böylece Azerbaycan'ın kararlı tutumuyla ve önemli bir askeri müdahaleyle sonuçlanmıştır. Sahada kazanılan zaferin masada sonuçlandırılması ve taçlandırılması dönemidir. Azerbaycan'ın bütün uluslararası platformlarda haklı mücadelesini hala engellemeye çalışan bazı çevrelerin olduğunu biliyoruz.

Bazı lobilerin Azerbaycan'ın sahadaki bu başarısına gölge düşürmek için bazı kampanyalar yürüttüğünün farkındayız. Bu haklı mücadeleyi masada da kazanacaksınız. Bu mesele, bütünüyle kalıcı bir şekilde çözülmüş olacaktır. Özellikle bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler gösteriyor ki önümüzdeki süreç çok önemli gerilimlere, çatışmalara gebedir. Balkanların barut fıçısı haline getirilmiş olması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dolayısıyla Karadeniz'in son derece tehlikeli bir şekilde sularının ısınmış olması, Kafkaslar'daki meselelerin devam etmesi, Orta Doğu'da ve en son da Filistin İsrail arasındaki çatışmalarla birlikte artık bu çatışmaların bölge sınırlarının dışına da taşma potansiyelinin olması çok dikkatli davranmamızı gerektiriyor."

İki dost, kardeş ülke olarak milli meselelerde yakınlaşmak, bölgesel sorunlarda da ortak çözümler üretmek mecburiyetinde olduklarını ifade eden Kurtulmuş, bunun en başında da Kafkas bölgesindeki barışın sağlanması, böylece bu kadar sıkıntılı ve zor coğrafyanın bir bölgesinde barışın kalıcı olarak tesis edilmesi için bütün güçleriyle gayret sarf edeceklerini söyledi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ise Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına değinen Gafarova, "Türkiye'nin çok büyük bayramı var. Bu tek Türkiye'nin bayramı değil. Azerbaycan halkının da bayramıdır. Bütün Türk halklarının bayramıdır. Türkiye bugün Türk halklarının başında duran büyük bir ülkedir. Türkiye bugün dünyada tanınan güçlü devletlerden biridir. Türkiye bugün sözünü geçiren bir ülkedir." dedi.