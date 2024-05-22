TBMM Başkanı Kurtulmuş: İki ülkenin dostluğunun, bölgeye faydaları olacağı kanaatindeyim

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Özbek ve Türk medyasının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Taşkent'te bugün çok verimli görüşmeler yaptıklarını; Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği görüşmeyle de bunları taçlandırdıklarını söyledi.

Mirziyoyev ile son derece samimi, yapıcı ve güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yasama Meclisi Başkanı ve Senato Başkanıyla yaptığımız görüşmelerin bir özetini ortaya koyduk. Sayın Mirziyoyev'in başlatmış olduğu 'üçüncü büyük medeniyet yürüyüşü' ya da 'üçüncü rönesans' ismini verdiği reform programını yakinen takip ettiğimizi ifade ettik. Bu programın sadece Özbekistan için değil aynı zamanda bütün İslam dünyası ve hatta insanlık için fevkalade önemli bir medeniyet projesi olduğunu aktardık. Her iki tarafta da birbirini çok iyi tanıyan, 'kardeşim' diyerek hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev'in olduğu bu dönemde, el ele, gönül gönüle vererek hem Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin sağlanması hem de yeni, adil, hakkaniyetli bir dünyanın kurulabilmesi için görüşlerimizi karşılıklı olarak teyit ettik."

Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan arasında ticari, ekonomik ve kültürel alandaki ilişkileri konuşma fırsatı bulduklarını dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Özbekistan Yasama Meclisi, Özbekistan Senatosu ve TBMM arasında üçlü, parlamenter diplomasinin imkanlarını arttırabilecek çalışmalara ilişkin görüşlerini ifade ettiğini aktardı.

Kurtulmuş, "İnşallah biz de Özbekistan Yasama Meclisi, Özbekistan Senatosu ve TBMM olarak dostluk gruplarımızı çalıştırarak en kısa zamanda parlamenter diplomasi bakımından iki ülkenin köprülerini sağlam bir şekilde kurmuş olacağız. Zaten var olan ilişkileri çok daha kuvvetlendirmek, dostluk grupları, ihtisas grupları üzerinden parlamenter diplomasinin imkanlarını arttırmak için canla başla çalışacağız." dedi.

Mirziyoyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini ifade ettiğini aktaran Kurtulmuş, "O da aynı şekilde Cumhurbaşkanımıza selamlarını gönderdi. İki ülkenin kardeşliğinin, dostluğunun bölgeye, Türk dünyasına ve insanlığa çok büyük faydaları olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

İlişkilerin daha da güçlendirilmesi için ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği yönündeki soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Devam eden ve şu anda 3 milyar dolar seviyesini aşmış olan ikili ticaret hacmi var. Öncelikle bunun orta vadede 5 milyar dolara, uzun vadede 10 milyar doların üzerine çıkarılması lazım. Ticari ilişkilerin yanı sıra turizm alanında çok büyük bir potansiyel var. Ayrıca milli savunma sanayinde önemli potansiyeller var.

Karşılıklı olarak yüksek düzeyli işbirliği toplantıları gerçekleşiyor. Yüksek düzeyli işbirliği toplantısı önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleşecek. İki cumhurbaşkanının eş başkanı olarak katıldığı bu toplantılarda çok teferruatlı olarak bu konular gündeme gelecek. Zaten başlamış olan bu süreci hızlandırarak daha da güçlü bir şekilde bu ilişkiler somut projeler üzerinden sürdürülecek. İnşallah başarılı olur. Türkiye'deki toplantıya da Sayın Mirziyoyev katılacağını ifade etti."

Kurtulmuş, başka bir soruya cevap verirken, en kısa sürede bir mutabakat imzalayarak parlamentolar arasında ilişkileri de kuvvetlendireceklerini vurguladı.