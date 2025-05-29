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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Katil İsrail'in hak ettiği cezayı alması için yılmadan çalışacağız

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin İsrail tarafından katledilmelerine tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Katil İsrail'in durdurulması ve hak ettiği cezayı alması için hep birlikte yılmadan çalışacak, sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Katil İsrail'in hak ettiği cezayı alması için yılmadan çalışacağız
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazzelilere yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri için başsağlığı diledi.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İHH İnsani Yardım Vakfının, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yardım faaliyetlerini sürdürürken; işgalci ve savaş suçlusu İsrail'in sınır, hukuk, insanlık tanımayan saldırıları sonucu şehit olan 5 insani yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet diliyorum. Filistinli mazlumlara yardım edilmesine bile ölüm kusan siyonist, katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz. Katil İsrail'in durdurulması ve hak ettiği cezayı alması için hep birlikte yılmadan çalışacak, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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