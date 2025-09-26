TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC artık tam manasıyla bir devlet halini almıştır

"Üç devlet, bir millet" şiarıyla Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin parlamentolar arası dostluk grupları arasında tesis edilen üçlü mekanizmanın ikinci toplantısı TBMM'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı sonrası heyetler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edildi.

Meclis Başkanlığı Divan Salonu'ndaki kabulde konuşan Kurtulmuş, dostluk grupları arasında ikincisi gerçekleştirilen toplantının, üçlü münasebetlere katkı sağlamasını temenni etti.

Son dönemde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki ilişkilerin güzel bir seyir takip ettiğini belirten Kurtulmuş, özellikle Azerbaycan'ın, KKTC'nin tanınması için verdiği desteğe teşekkür etti.

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın, her platformda Kuzey Kıbrıs halkının haklı taleplerine sahip çıktığını ve başta TÜRKPA olmak üzere uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs'ın temsil edilmesi konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiğini belirtti.

Bölgede yaşanan önemli gelişmelere işaret eden Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasıyla birlikte ortaya çıkan durumun, Kafkaslar'daki dengeleri çok ciddi şekilde değiştirdiğini ve müspet istikamette bir sonuca doğru evrilmeye başladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın katkısıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlamasının ve imzaladıkları ortak deklarasyonun tarihi önemine değinen Kurtulmuş, "Ümit ederiz ki Kafkasya'da, özellikle Güney Kafkasya'da dış müdahalelere gerek olmaksızın bölge halkları bir arada, barış içerisinde, kardeşçe yaşayabilecek yeni bir dönemi tesis edebilirler." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan'ın artık doğrudan ilişki kurmaya başlamış olması inanıyoruz ki araya girecek yabancı unsurların, birtakım fitne fesat oluşturmasına izin vermeyecektir. Özellikle diasporadan güç alan bazı çevrelerin Ermenistan'ı yanlış yönlendirmesinin de önüne geçecektir diye ümit ediyoruz. Sonuna kadar bu normalleşmeye destek verdiğimizi bir kere daha teyiden ifade etmek istiyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme, ümit ederiz ki Türkiye ile Ermenistan arasında da normalleşmenin önünü, kapısını açacaktır. Ayrıca Gürcistan, Ermenistan arasındaki sürecin de daha olumlu seyretmesine katkı sunacaktır."

Kuzey Kıbrıs'ta da önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz artık tam manasıyla bir devlet halini almıştır." dedi.

KKTC'nin bütün kurumlarıyla mükemmel düzeye geldiğini ifade eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık KKTC'nin varlığını inkar ederek Kıbrıs'ta bir çözümün ortaya konulabilmesi mümkün değildir. Nasıl biz Filistin meselesinin çözümünde 'iki devletli çözümden başka bir yol yoktur' diyorsak, benzer şekilde Kıbrıs'ta da iki devletli çözümden başka bir yol yoktur. Oradaki Türklerin haklarını yok sayarak, oradaki Türklerin kurmuş olduğu ve artık olgun bir seviyeye getirmiş oldukları devleti yok sayarak Kıbrıs'ta hiç kimsenin barıştan bahsetmesi mümkün değildir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde 'bir millet, üç devlet' anlayışı çerçevesinde üçümüze de düşen, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınırlığının artırılmasıdır. Bununla ilgili gayretlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız ve inşallah kısa bir süre içerisinde Kuzey Kıbrıs'ın daha fazla ülke tarafından tanınması, daha fazla uluslararası asamblede temsil edilme imkanının temin edilmesi gündemimizin önemli başlıklarından birisini teşkil etmektedir."

Kurtulmuş, yapılan toplantıların, "üç devlet bir millet" anlayışına katkı sunmasını temenni etti.

Kabulde, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Resmiye Eroğlu Canaltay, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cevanşir Feyziyev, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve dostluk gruplarının üyeleri yer aldı.