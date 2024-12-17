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TBMM Başkanı Kurtulmuş Konya'da valilik ve büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, valilik ve büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret etti.

AA17 Aralık 2024 Salı 16:56 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş Konya'da valilik ve büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret etti
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Valiliğe gelişinde Konya Valisi İbrahim Akın ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Akın'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'ne geçti. Burada Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni gezen Kurtulmuş'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

ALTAY'A ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan kentteki hizmetleri hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerde, AK Parti Konya milletvekilleri Abdullah Ağralı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer ile merkez Karatay, Selçuklu ve Meram belediye başkanları da yer aldı.

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