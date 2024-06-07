TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti

Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kurul üyeleriyle çekilen fotoğrafa yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurul Üyeleri ile İstanbul'da bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/mXyA1MufHK