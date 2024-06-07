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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 18:40 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti
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Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kurul üyeleriyle çekilen fotoğrafa yer verildi.

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