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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir.' dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 10:36 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un acıkmalarından satır başları:

* Ülkemizin 2. asrına ait en temel hedefimiz olan Türkiye'yi bütün dünya milletleri nezdinde sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline getirme mücadelemizin en temel ayaklarından birisinin eğitim olduğunu biliyoruz.

* Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir.

* Dünyada eğitim teknolojileri, eğitimin yaygınlaştırılması, okullaşma oranının yükselmesi bakımından önemli bir noktaya geldiğimizi biliyoruz.

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