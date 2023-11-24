TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un acıkmalarından satır başları:

* Ülkemizin 2. asrına ait en temel hedefimiz olan Türkiye'yi bütün dünya milletleri nezdinde sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline getirme mücadelemizin en temel ayaklarından birisinin eğitim olduğunu biliyoruz.

* Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir.

* Dünyada eğitim teknolojileri, eğitimin yaygınlaştırılması, okullaşma oranının yükselmesi bakımından önemli bir noktaya geldiğimizi biliyoruz.