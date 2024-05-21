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TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 21:47 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan'da
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Kurtulmuş'u, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de Taşkent'e geldi.

Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşecek.

Kurtulmuş, ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilecek.

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