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TBMM Başkanı Kurtulmuş “Sivil Toplum Buluşması” programında konuşuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Ticaret Odası'nda “Sivil Toplum Buluşması” programında konuştu.

21 Ekim 2024 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş “Sivil Toplum Buluşması” programında konuşuyor
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Ticaret Odası'nda "Sivil Toplum Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları:

* Kirli örgütün kirli lideri öldü. İnanıyorum ki azap içinde olacaktır. İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün.

* Müslüman mahallesinde kimsenin tabir-i caizse salyangoz satmasına müsaade etmemek lazım

* FETÖ örgütünün kalan kalıntılarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz

* Hep beraber 85 milyon olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, beraberliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğiz

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