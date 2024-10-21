TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aydın Ticaret Odası'nda "Sivil Toplum Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları:

* Kirli örgütün kirli lideri öldü. İnanıyorum ki azap içinde olacaktır. İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün.

* Müslüman mahallesinde kimsenin tabir-i caizse salyangoz satmasına müsaade etmemek lazım

* FETÖ örgütünün kalan kalıntılarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz

* Hep beraber 85 milyon olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, beraberliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğiz