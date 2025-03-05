Kurtulmuş, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, MÜSİAD üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazanın ülkeye, millete, İslam dünyasına ve insanlığa hayır, bereket, barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, "Sofralarımızda huzur içerisinde iftarımızı açarken maalesef yıkıntıların arasında oruçlarını açmaya, enkazların içerisinde hayata tutunmaya gayret eden başta Filistinli mazlumlar olmak üzere, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, başta Filistinliler olmak üzere şu anda zulüm içinde olan beldelere barışın gelmesini, bu ramazanın, böylesine büyük acılarla geçirilen son ramazan olması temennisinde bulundu.

İnsanlık tarihinin, çok farklı alanlarda değişimi yaşadığı ender dönemlerden birisinde olunduğunu; ekonomiden siyasete, uluslararası ilişkilerden eğitim ve ticarete kadar her alanda fevkalade önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, bu değişimlerin dünyanın her kıtasını, bölgesini ve ülkesini yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Küresel siyasetin şekillenmesi bakımından fevkalade önemli bir döneme adım atıldığına ve bu dönemin başlangıcında olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu dönemde artık hiçbir devletin, ülkenin ve bölgenin tek başına dünyayı yönetemeyeceğini vurguladı. Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne iki kutuplu sistem ne tek kutuplu bir sistem bundan sonra var olacaktır. Bundan sonra çok kutuplu, çok merkezli ve çok kültürlü yeni bir dünyaya doğru hızla ilerleyeceğiz. Bu, hiç şüphesiz dünyanın her alanında yeni, farklı ve daha önce şahit olmadığımız değişimlerin ortaya çıkması demektir. Ümit ediyorum ki Türkiye olarak bu bölgedeki gelişmeleri de fevkalade güçlü bir şekilde avantaja çevirerek bu değişim sürecinde güçlü bir ülke olarak dünyadaki gelişmelerden sadece edilgen bir şekilde etkilenen bir ülke değil, dünyadaki gelişmelere, ilkeleriyle, prensipleriyle etkin bir şekilde müdahale edebilen bir ülke olmamız nasip olsun."

- "ARTIK SADECE GÜÇLÜLERİN SESİNİN ÇIKTIĞI BİR DÜNYA OLMAYACAKTIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in, Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, 1,5 yılı aşkın bir süredir Gazze'de dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamlar dolayısıyla dünyanın yeni bir döneme daha girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık sadece güçlülerin sesinin çıktığı bir dünya olmayacaktır. Dünyada birçok ülkenin yasaklamasına, birçok ülkenin engellemesine rağmen Filistin halkının acılarına karşı duyarsız kalmayan yüz binlerce, yüz milyonlarca insan sokaklara çıkmış ve çok kuvvetli bir insanlık cephesi tesis edilmiştir. Bundan sonra bu insanlık cephesinin öncülüğünde, sözcülüğünde yeni bir dünyanın kurulabilmesi için başta BM'nin yeniden reforme edilmesi olmak üzere, her alanda artık iflas etmiş olan küresel sistemin yeni kurumlarının kurulabilmesi için çok köklü değişimlerin olacağı bir döneme giriyoruz. Bundan sonra sadece isimleri, sadece tabelaları kalan dünyanın ekonomik ve siyasal mimarisinin önde gelen kuruluşları artık varlıklarını sürdüremeyecek ya da fonksiyonları büyük oranda değişecektir."

Bu noktada Türkiye'nin öncülüğünün, dünya siyasetinin gelişmesi bakımından fevkalade kıymetli bir duruş ve imkan olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca önümüzdeki dönemdeki gelişmeler bize gösteriyor ki artık dünyada şirket gibi yönetilen devletlerle, devletleşen şirketlerin de var olacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönem, bildik, tanıdık birtakım yönetim modellerinin de çok köklü bir şekilde değişeceği bir noktaya doğru insanlığı sürükleyebilir. Bütün bunları şunun için söylüyorum; artık sadece dünü anlatarak ya da bugüne ait olan reçetelerle geleceğe doğru yürümek mümkün değildir. Dünü çok iyi bileceğiz. 'Kökü mazide olan ati' dediğimiz budur. Köklerimiz sağlam bir şekilde hem kendi medeniyet tarihimizi en iyi şekilde anlayarak hem dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde anlayarak bunları bileceğiz. Bugünü, en iyi şekilde analiz edeceğiz ama bu yetmez. Dünyada güçlü olmak ve ayakta kalabilmek için gelecek tasarımını en iyi şekilde yapabilmek gerekir. Bunun için de bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Bunun yolu da gerek kamu gerek özel gerek sivil toplum kuruluşları olsun, Türkiye'nin bütün kurumlarının kurumsal kapasitesinin en üst noktaya çıkarılmasından geçiyor. Allah'a çok şükür, genç, yetenekli ve birikimli bir nesle sahibiz. Aynı zamanda bu insan kaynağımızı da en güçlü şekilde ileriye doğru hazırlamamız, ileriye doğru yöneltmemiz gerekiyor."

- "TÜRKİYE SADECE KENDİSİNE GÖSTERİLEN YERE DEĞİL, KENDİSİNİN TAYİN ETTİĞİ YERE OTURACAKTIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, herkesin gündemini belirleyen önemli hususlardan birisinin de teknolojideki akla hayale gelmedik hızda ortaya çıkan değişimler olduğunu belirterek, özellikle yapay zekanın ve bulut teknolojisinin gelişmesiyle artık gelecek dönemde teknolojinin neye, nasıl, ne şekilde hakim olacağının öngörülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın bu kadar önemli bir değişim evresinden geçtiği bir dönemde güçlü bir pozisyon yakaladığını ifade eden Kurtulmuş, "Yeni bir dünya kurulacak ve bu dünyanın içerisinde Türkiye sadece kendisine gösterilen yere değil, kendisinin tayin ettiği yere oturacaktır. Bunun için hep birlikte çalışacağız, hep birlikte mücadele edeceğiz. Güçlü bir şekilde var olacağız ve dayanışma içerisinde yolumuzu açacağız." dedi.

MÜSİAD'ın, Türkiye'nin sivil toplum alanındaki başarı örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "İnşallah her alandaki gücümüzü, dayanışmamızı arttıracağız ve önümüzdeki dönemde, bizim önümüze çıkmış olan bütün fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

- "NE YAPARLARSA YAPSINLAR BÖLGEDE YENİ BİR GELİŞMENİN BAŞLAYACAĞI DÖNEMDEYİZ"

Türkiye'nin geniş coğrafyasındaki ana konuların; ayrılıklar, bölünmeler, parçalanmalar ve ihtilaflar olduğuna işaret eden Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Maalesef o günkü emperyal proje, böl-parçala-yönet anlayışıyla Osmanlı cihan devletinin üzerinden onlarca devlet çıkartmış, sadece farklı devletlerin ortaya çıkarılmasıyla kalmamış, halklar arasına da husumet tohumları ekilmeye gayret edilmiştir. Ama Allah'a çok şükür, ne yaparlarsa yapsınlar bu anlamda da bölgede yeni bir gelişmenin başlayacağı dönemdeyiz. Bu bölgedeki halkları ister eski dönemin emperyal projeleri olsun, ister 1990'dan sonra geliştirilen neo-emperyal projeler olsun, belki fiziki olarak ayırmayı başarmış ama gönüllerini ve zihinlerini birbirinden ayıramamıştır. Türk'ün Kürt'ten, Kürt'ün Arap'tan, Arap'ın Acem'den, Laz'dan, Gürcü'den, Abaza'dan, Çerkez'den bir farkının olmadığı geniş bir kardeşlik coğrafyasının, geniş bir ailenin fertleri olarak bugün ayakta kalmaya devam ediyor ve güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin özellikle bu perspektiften bakarak daha fazla ayrılmanın değil, daha fazla bütünleşmenin, daha fazla entegrasyonun öncüsü olma yönündeki son yıllarda ortaya çok net bir şekilde koyduğu irade, bugün sonuçlarını ortaya koymaya başlamıştır."

- "HİÇBİR PROVOKASYONA MAHAL VERMEKSİZİN EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZ KIYAMETE KADAR BU TOPRAKLARDA DEVAM EDECEKTİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, güçlü bir Türkiye'nin var olmasının, aynı zamanda güçlü bir bölgenin tesis edilmesi anlamına geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü bir Türkiye'nin var olması için de iç kaleyi tahkim etmek, burada birliğimizi ve beraberliğimizi tahkim ederek ileriye doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede İmralı'dan gelen çağrıyla Türkiye'de, terörsüz Türkiye'nin oluşması noktasında atılan adımı olumlu ve fevkalade yararlı gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. 40 küsur yılımızı maalesef bizden çalan, binlerce insanımızın ölümüne neden olan, trilyonlarca dolar Türkiye'nin ekonomik kaybına neden olan bu terör belası, Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır. Bunun için hep beraber iyi niyetle, samimiyetle, şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Artık bu ülkenin dağlarında, ovalarında, şehirlerinde, kasabalarında sadece kardeşlik türküleri çalınacak, sadece birlik ve beraberlik içerisinde aynı istikamete insanlarımız yönelecektir ve inanın ki Türkiye'nin, terörsüz Türkiye'yi sağlamasıyla birlikte bölgemizdeki ülkelerde de önemli bir şekilde barış, kardeşlik ve istikrar ortaya çıkacaktır.

Başta özgürleşen Suriye halkı olmak üzere Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve diğer bölge ülkelerinin de Türkiye'deki bu barış ortamından son derece yakın bir şekilde etkileneceğini bize tarih de söylüyor, bugünkü siyasi gelişmeler de söylüyor. Ümit ediyorum Türkiye'de bu dirliğin, birliğin sağlanması, bölgemize çok büyük bir istikrar unsuru olarak büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu çerçevede inşallah en kısa sürede sonuç alınacak ve hiçbir provokasyona mahal vermeksizin ebedi kardeşliğimiz kıyamete kadar bu topraklarda, bu coğrafyada devam edecektir. Güçlü Türkiye'nin sağlanabilmesi için iç kaleyi tahkim etmenin ötesinde her alanda güçlü Türkiye olmak için de birikimlerimizi ortaklaştırmak, sepetlerimizdeki pamukları ortaya koymak; bilgi dağarcıklarımızda, tecrübemizde ne varsa bunları birleştirmek zorundayız."

- "SORUMLULUK, TÜRKİYE'NİN MİLLİ HEDEFLERİNE İNANMIŞ OLAN HER BİRİMİZİNDİR, 85 MİLYONUNDUR"

Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü olmasının, iç kaleyi tahkim etmek kadar, ekonomide de güçlü olmasıyla alakalı olduğuna dikkati çekerek, "Artık Türkiye, önüne çıkan fırsat pencerelerini en iyi şekilde değerlendirdiği gibi, artan bir hızla ekonomik işbirliklerini, başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dostlarıyla artırmak mecburiyetindedir." diye konuştu.

Hukuk devleti olmak bakımından büyük bir güce sahip olmasının, güçlü Türkiye'nin bir başka özelliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin, her bakımdan hukukun üstün olduğu, hiç kimseye hiçbir nedenle bir ayrıcalığın tanınmadığı güçlü bir hukuk sistemini ortaya koymak ve bu çerçevede daha da ileriye gitmek mecburiyetinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iş dünyasındaki başarının hukuk sisteminin gücüyle birebir orantılı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin her geçen gün ortaya koyduğu reformlarla bunu daha da ileriye taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin güçlü olması demek, bölgesel istikrarın kuvvetli olması ve daha önemlisi küresel ölçekte adaletli, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için büyük bir katkıyı ortaya koymak demektir. Sorumluluk, tek başına hiçbir kimsede değildir. Sorumluluk tek başına ne hükümette ne özel sektörde ne sadece tek bir sivil toplum kuruluşundadır. Sorumluluk, Türkiye'nin milli hedeflerine inanmış olan her birimizindir, 85 milyonundur. Hep beraber bir takım oyunu oynayarak, güçlerimizi birleştirerek; el ele, gönül gönüle vererek; fikirlerimiz ayrı olsa da istikametimiz bir olacak şekilde hepimiz aynı yöne yöneleceğiz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek ve MÜSİAD üyeleriyle fotoğraf çektirdi.