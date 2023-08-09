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TBMM Başkanı Kurtulmuş ilan etti: Türkiye kurulacak yeni dünyada öncü rolünü alacak

14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Şimdi öyle bir noktaya geldik ki çok şükür, yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacaktır.' dedi.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş ilan etti: Türkiye kurulacak yeni dünyada öncü rolünü alacak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye oluşturmak mecburiyetindeyiz.

* Dış politika savunma sanayiindeki adımlarla güçlenir.

* Önümüze büyük hedefler koymak zorundayız, elimizdeki imkanlar çerçevesinde bu hedefe daha kısa süre içerisinde ulaşmamızı sağlayacak her türlü faaliyeti gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefte dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı olması için mücadele etmektir

* Türkiye'nin nerede geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların zaman zaman eksen kayması tartışmaları açarak Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahkim etme mecburiyetinde olan bir ülkedir.

* Şimdi öyle bir noktaya geldik ki çok şükür, yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacaktır.

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