İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9059
  • EURO
    28,8404
  • ALTIN
    1652.03
  • BIST100
    8193.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin nişanesi olacağına yürekten inanıyoruz
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin nişanesi olacağına yürekten inanıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden olan sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü, reformcu ve milli bir anayasanın, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına yürekten inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA12 Eylül 2023 Salı 16:54 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin nişanesi olacağına yürekten inanıyoruz
ABONE OL

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin de katıldığı "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimize utanç günü olarak geçen 12 Eylül darbesinin 43. yılında, darbenin acılarının en yakın şahitlerinden biri olan Ulucanlar Cezaevi'nde, yeni ve demokratik bir anayasa için böylesine anlamlı bir sempozyumun gerçekleşiyor olması demokrasimiz açısından mutluluk vericidir.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden olan sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü, reformcu ve milli bir anayasanın, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin güçlü ve güven dolu bir gelecek inşa etme idealine yaraşır, insanı önceleyen ve kapsayıcı yeni bir anayasa hazırlamak boynumuzun borcudur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.