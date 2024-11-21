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TBMM Başkanı Kurtulmuş: TÜRKPA'nın 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlarım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: TÜRKPA'nın 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlarım
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlarım. 16 yıl evvel hayat bulan TÜRKPA, başarılı ve örnek bir uluslararası kuruluş haline gelmiştir, TÜRKPA'yı daha da güçlendirmemiz ortak sorumluluğumuzdur. Daha nice kuruluş yıl dönümlerini birlik ve beraberlik içerisinde idrak etme temennisiyle kardeş Türk halklarına barış, refah ve esenlik dileklerimi sunuyorum."

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