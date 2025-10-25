İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin için taziye mesajı yayımladı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Başkanımız Mehmet Ali Şahin'in kıymetli babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

