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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek, Ankara'daki terör saldırısı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

1 Ekim 2023 Pazar 18:18 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakan Yerlikaya'ya ziyaret
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Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ziyaret ettiği Bakan Yerlikaya'dan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki saldırı girişimine ilişkin bilgi aldı.

Yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş için acil şifalar dileyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, saldırı girişiminin, polislerin dikkati ve kahramanca verdiği mücadeleyle önlendiğini belirtti.

Terör saldırısını şiddet ve nefretle kınadığını vurgulayan Kurtulmuş, yıllardır terörle mücadele etmiş, teröre karşı her alanda başarı kazanmış olan bir milletin evlatları olarak, terörle, teröristle ve arkasındaki bütün unsurlarla mücadelenin, her hal ve şart altında sonuna kadar devam edeceğinin mesajını verdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de yer aldı.

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