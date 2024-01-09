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  • Fatih Camii'nde provokatif saldırı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez
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Fatih Camii'nde provokatif saldırı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez

Fatih imamına bıçaklı saldırıya tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. Ümit ederiz ki, bu saldırı münferit bir saldırı olsun. Bu organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez.' dedi.

9 Ocak 2024 Salı 11:23 - Güncelleme:
Fatih Camii'nde provokatif saldırı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikasının Kızılcahamam'da düzenlediği 3. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu.

Fatih imamına bıçaklı saldırıya tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Umarım saldırgan münferit bir saldırının failidir. Eğer bu işin arkasında organize işler varsa, bu işlerin sahipleri bilsin ki bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür şuurludur ve birliktedir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim. İnsanlık tarihinin en büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemi idrak ediyoruz. Dünyada hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak büyük kargaşaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

- OLAY

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem, hastaneye kaldırılmıştı.

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