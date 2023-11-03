TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze açıklaması

Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Cavara, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcıları Denis Zvizdic ve Nebojsa Radmanovic'in yanı sıra Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic ile görüştü.

Görüşme sonrası Bosna Hersek Meclis binasında Cavara ve Ademovic ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Bosna Hersek ve Türkiye'nin derin kültürel bağları olduğunu, özellikle son yıllarda her alanda artan ilişkilerin bundan sonra da sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, Saraybosna-Belgrad otoyolu olmak üzere Türkiye'nin gerçekleştirmeye çalıştığı projelerin en kısa sürede tamamlanmasının, bölgesel istikrarın ve güvenin sağlanması bakımından da önemli olacağı kanaatinde olduklarını kaydetti.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve birliğine önem verdiklerini aktaran Kurtulmuş, "Bosna Hersek'in Dayton Antlaşması'yla oluşturulmuş olan bugünkü statüsünün hiçbir şart altında zedelenmeye çalışılmaması, buradaki güven ve istikrarın temini ve tesisi konusunda Bosna Hersek hükümetinin sahip olduğu kararlılığa Türkiye'nin de destek verdiğini ifade etmek isteriz. Bizim özellikle bölgemizde, Balkanlar'da, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Afrika'nın güneylerine kadar inen coğrafyada bu kadar çok problem, bu kadar çok çatışma, bu kadar çok gerilim varken ayrıca Balkanlar'da yeni gerilimler istemediğimizi, bunların ne bölge halklarını ne de dünya sistemine bir katkısı olmayacağını ifade ettik, teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, her iki ülke arasında parlamenter diplomasinin imkanlarını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek "Türkiye'de Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu var, aynı şekilde önümüzdeki dönemde Bosna Hersek Temsilciler Meclisi'nde de dostluk grubunun oluşturulması için inşallah sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

- "BARIŞIN, ACİL ATEŞKESİN VE İNSANİ YARDIMLARIN DERHAL ULAŞTIRILMASI İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTEREK İNSANLIK CEPHESİNE KATKI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ağır bir şekilde sürdüğünü dile getiren Numan Kurtulmuş, yaşananlar karşısındaki tavırlarını ve endişelerini dostlarına ilettiklerini söyledi.

Kurtulmuş; Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze'nin modern zamanlarda insanlık trajedileri yaşadığını belirterek şu ifadeleri kulandı:

"Auschwitz'te toplama kamplarında Yahudiler, Naziler tarafından önemli bir katliama ve soykırıma tabi tutulmuşlardı. Arkasından Srebrenitsa'da yakın döneme ilişkin büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşandı. Aynı ikisine benzer şekilde şu anda Gazze'de İsrail hükümetinin acımasız saldırıları sonucunda bir büyük soykırım yaşanıyor. Srebrenitsa'da bir akü fabrikasında Birleşmiş Milletler'in gözetiminde toplanan oradaki Boşnaklar yaklaşık 9 bine yakın insan öldürülmüştü. Dört hafta içerisinde Gazze'de 9 bini aşkın insan öldürülmüştür, katledilmiştir, bunların 4 binden fazlasının çocuklar olduğunu, bebekler olduğunu da ifade etmek isterim."

Kurtulmuş, Gazze'de katliam gerçekleştirenlerin ve onlara destek verenlerin isimlerinin tarihten silineceğini ve hatırlanmayacaklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bütün insanlık olarak, 7,5 milyar insanlık alemi olarak bir büyük sınav veriyoruz. Biz burada insanlığın yanında durarak, barışın, acil ateşkesin ve insani yardımların derhal ulaştırılması için sesimizi yükselterek insanlık cephesine katkı vermeye çalışıyoruz. Nasıl bu yaşanan drama karşın acil ateşkesin ve acil insani yardımın sağlanması, bütün insanlığın ortak vazifesiyse aynı şekilde artık dünyada barışları tesis etmekte aciz olan dünyada savaşları önlemek için elinde neredeyse hiçbir imkan bulunmayan BM'nin yeniden yapılanması, BM'de milletlerin kaderinin beş ülkenin insafına terk edilmemesi için yeni bir dünya sisteminin kurulması, hakkaniyetli, adil bir sistemin kurulması için de çok hızlı çok güçlü bir çalışma dönemi içerisinde olmamız konusunda da fikirlerimizi paylaştık."

Görüşmede Kurtulmuş'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.