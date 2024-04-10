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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye'ye taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye başsağlığı diledi, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde vereceğini belirtti.

10 Nisan 2024 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye'ye taziye mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, işgalci İsrail tarafından Gazze'de 3 oğlu ve 2 torunu katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye taziye dileklerini paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

İşgalci, zalim, siyonist rejimin saldırısında oğulları ve torunları barbarca şehid edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye, sabır ve başsağlığı diliyorum.

İsmail Heniyye'nin, şehadet haberini aldığındaki vakur duruşu ve metaneti, Filistin özgür olana dek sürecek bir mücadeleyi dünyaya yeniden ilan ediyor.

Gazze'nin onurlu direnişini saygıyla selamlıyorum.

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