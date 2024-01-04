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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'a teröre karşı işbirliği çağrısı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'a teröre karşı işbirliği çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile telefonda görüşerek, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle İran halkına başsağlığı dileklerini iletti. Terör çeteleri üzerinden halklara büyük acılar yaşatıldığını anlatan Kurtulmuş, bölge ülkelerinin bu terör gerçeğini en iyi şekilde anlamak ve teröre karşı samimi bir işbirliği geliştirmek mecburiyetinde olduğunu vurguladı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'a teröre karşı işbirliği çağrısı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş görüşmede, Türkiye'nin terörle uzun yıllardır mücadele ettiğini belirterek, terörün ve terör örgütlerinin ülkeleri karıştırmak için kullanılan kirli birer maşa, araç olduğunu söyledi.

Terör çeteleri üzerinden halklara büyük acılar yaşatıldığını anlatan Kurtulmuş, bölge ülkelerinin bu terör gerçeğini en iyi şekilde anlamak ve teröre karşı samimi bir işbirliği geliştirmek mecburiyetinde olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının da ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, bölge ülkelerinin ve Müslüman ülkelerin Filistin davasına verdiği desteği her alanda artırması ve güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye olarak ilk günden itibaren Filistin'de önce acil bir ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konusunda her türlü diplomatik çabayı sürdürdüklerini bildiren Kurtulmuş, İsrail'in, işlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Kurtulmuş, İslam dünyasının kendi arasındaki parçalanmışlığı bir tarafa bırakarak Filistin davası için ortak bir siyasi şuur ve gayretle hareket etmesi gerektiğini belirterek, dünya halklarının mazlum Filistin halkına sahip çıkmasından hareketle de bir insanlık cephesini kurarak İsrail'i yalnızlaştırmak ve Filistin ile dayanışmanın artırılması gerektiğini bildirdi.

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) çerçevesinde İran İslami Danışma Meclisi ev sahipliğinde 10 Ocak'ta Tahran'da, Filistin konusunda yapılacak toplantıda Türkiye'nin kuvvetli bir şekilde temsil edileceğini ifade ederek, bu toplantının başarılı geçmesini diledi.

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