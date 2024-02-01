İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3543
  • EURO
    32,9266
  • ALTIN
    1990.04
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kritik BAE görüşmesi
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kritik BAE görüşmesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kritik BAE görüşmesi
ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara'ya gitti.

Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyetini, Dubai Al Mektum Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve ilgililer uğurladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.