TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

* Müttefiklerin Gazze'deki soykırım kampanyasına verdikleri cılız tepki, NATO'nun bölgedeki ortakları nezdindeki güvenilirliğine zarar vermektedir

* İsrail'in Gazze'de devam eden işgal ve saldırganlığı, uluslararası hukukun tamamen göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir.

* Ukrayna konusunda bize rehberlik eden değerlerimiz ve ilkelerimiz Filistin için de geçerli olmalıdır.

* İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır.