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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan NATO toplantısına damga vuran Gazze mesajı: Güvenilirliğe zarar veriyor
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan NATO toplantısına damga vuran Gazze mesajı: Güvenilirliğe zarar veriyor

NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Müttefiklerin Gazze'deki soykırım kampanyasına verdikleri cılız tepki, NATO'nun bölgedeki ortakları nezdindeki güvenilirliğine zarar vermektedir.' dedi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 12:53 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan NATO toplantısına damga vuran Gazze mesajı: Güvenilirliğe zarar veriyor
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Müttefiklerin Gazze'deki soykırım kampanyasına verdikleri cılız tepki, NATO'nun bölgedeki ortakları nezdindeki güvenilirliğine zarar vermektedir

* İsrail'in Gazze'de devam eden işgal ve saldırganlığı, uluslararası hukukun tamamen göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir.

* Ukrayna konusunda bize rehberlik eden değerlerimiz ve ilkelerimiz Filistin için de geçerli olmalıdır.

* İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır.

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