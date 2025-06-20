TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:
* Müttefiklerin Gazze'deki soykırım kampanyasına verdikleri cılız tepki, NATO'nun bölgedeki ortakları nezdindeki güvenilirliğine zarar vermektedir
* İsrail'in Gazze'de devam eden işgal ve saldırganlığı, uluslararası hukukun tamamen göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir.
* Ukrayna konusunda bize rehberlik eden değerlerimiz ve ilkelerimiz Filistin için de geçerli olmalıdır.* İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır.