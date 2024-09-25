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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'da BRICS mesajı: Alternatif değil çeşitlilik olur
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'da BRICS mesajı: Alternatif değil çeşitlilik olur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur. BRICS'e üyelik, Türkiye'nin dış politikadaki gücünü artıracak yeni bir argümandır' dedi. Kurtulmuş ayrıca, dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade ederek 'Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarı destekliyoruz. Türkiye ve Rusya, stratejik önemi haiz iki ülke olarak ilişkilerini geliştirmektedir' dedi.

25 Eylül 2024 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'da BRICS mesajı: Alternatif değil çeşitlilik olur
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları:

Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarı destekliyoruz. Türkiye ve Rusya, stratejik önemi haiz iki ülke olarak ilişkilerini geliştirmektedir.

Her şeyden evvel bütün bu sorunların hepsine barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma perspektifi ile bir takım çözümler üretmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur.

BRICS'in yeni bir barışa öncü olacağını düşünüyoruz

Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Türkiye'nin dış politikadaki gücünü artıracak yeni bir argümandır.

Önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz.

Bu krizin devam etmesinden medet umanlar, bu krizin devam etmesini kendi milli menfaatleri için uygun bulanlar bu savaşın bitirilmesini istemediler. Ümit ederiz ki en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur.

Barış yoksa güvenlik yoktur. İstikrar yoksa kalkınma yoktur.

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • rusya
  • BRICS

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