TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda konuştu.

Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarı destekliyoruz. Türkiye ve Rusya, stratejik önemi haiz iki ülke olarak ilişkilerini geliştirmektedir.

Her şeyden evvel bütün bu sorunların hepsine barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma perspektifi ile bir takım çözümler üretmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur.

BRICS'in yeni bir barışa öncü olacağını düşünüyoruz



Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Türkiye'nin dış politikadaki gücünü artıracak yeni bir argümandır.

Önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz.

Bu krizin devam etmesinden medet umanlar, bu krizin devam etmesini kendi milli menfaatleri için uygun bulanlar bu savaşın bitirilmesini istemediler. Ümit ederiz ki en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur.

Barış yoksa güvenlik yoktur. İstikrar yoksa kalkınma yoktur.