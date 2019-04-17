TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve beraberindeki heyeti kabul etti.
- AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ziyaretinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Şentop'un makamında baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
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