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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Emiri ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al-Sani tarafından kabul edildi.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:51
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyarette bulundukları Katar'ın başkenti Doha'da Katar Şura Meclisi Genel Sekreteri Ahmed Nasır İbrahim El Fadala ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu tarafından karşılandı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edilen Şentop, daha sonra Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani ile görüşecek. Şentop'un Doha Enstitüsü'nü de ziyaret ederek, "Yeni Bir Dünyaya Doğru: Dostluklar, İttifaklar, İş Birlikleri" konulu bir konuşma yapması öngörülüyor.

TBMM Başkanı Şentop'a Katar ziyaretinde Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bitlis Milletvekili Osman Ören, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da eşlik ediyor.

  • Katar
  • Şentop
  • Tamim bin Hamad Al-Thani

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