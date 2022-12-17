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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, Mevlana Müzesi'nde şebiarus duasına katıldı.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da ziyaretlerde bulundu
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Şentop, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında geldiği Konya'da, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Mevlana Müzesi'nde düzenlenen şebiarus duasına katılan Şentop'a, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

Daha sonra Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret eden Şentop, burada şeref defterini imzaladı.

Şentop, kent merkezinde restorasyonu tamamlanan Taş Bina'da, Konya'nın tarihini ve gelişimini anlatan dijital tanıtım merkezini de ziyaret etti.

Burada Şentop'a hediye takdim eden Başkan Uğur İbrahim Altay, kentte yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

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