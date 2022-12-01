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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit Uzman Çavuş Korkmaz için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 02:26 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit Uzman Çavuş Korkmaz için başsağlığı diledi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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