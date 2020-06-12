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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Metin Topuz kararı) ABD'nin Türkiye'deki mahkeme kararlarına saygı duyması gerekir. Dünya sadece ABD mahkemelerine saygı duymak zorunda değil.

12 Haziran 2020 Cuma 15:10 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 15:14
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