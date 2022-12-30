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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un acı günü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da hayatını kaybeden halasının oğlu ve aynı zamanda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı'nın cenaze törenine katıldı.

AA30 Aralık 2022 Cuma 15:08 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un acı günü
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Kalp krizi sonucu kaldırıldığı NKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Tırpancı'nın (55) naaşının getirildiği Orta Cami'de hazır bulunan TBMM Başkanı Şentop, Tırpancı'nın oğlu Ahmet Osman Tırpancı ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Cuma namazı sonrası Şentop'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, Tırpancı'nın cenazesi Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Şentop, namazdan sonra yaptığı konuşmada, ölümün Müslümanlar için bir son değil, yeni bir hayat kademesine geçiş olduğunu belirtti.

Ahiret hayatının dünya hayatından daha hayırlı olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Murat Kamil Tırpancı ile çocukluğumuz, gençliğimiz ve bugüne kadar hayatımız beraber geçti. Benim kardeşim hükmündedir. Kendisiyle ilgili benim kanaatim her zaman geçerlidir. İyi niyetlidir, hiç kimse hakkında kötü düşüncesi olmayan, kalbinde kimseye karşı nefret, düşmanlık bulunmayan, nadir insanlardan birisiydi. Benim şehadetim budur. Kendisinde hakkı olanlar varsa ben buradayım haklarını benden talep edebilirler."

Cenazeye Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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