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  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Belskiy ile bir araya geldi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Belskiy ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saint Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belskiy ile bir araya geldi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 18:18 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Belskiy ile bir araya geldi
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Kurtulmuş, Mariinsky Sarayı'nda Saint Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Belskiy ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Moskova'da üç günlük detaylı ve kapsamlı bir çalışma ziyaretinde bulunduklarını, bu ziyaretinin iki ülkenin her alandaki ilişkisine önemli katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın jeostratejik önemi, tarihsel derinlikleri ve uluslararası ilişkiler bakımından sahip olduğu potansiyeller açısından benzerlikler taşıyan kardeş, müttefik, komşu iki ülke olduğunu aktaran Kurtulmuş, yaptığı görüşmeler çerçevesinde Türkiye ve Rusya'nın bu dönemde karşılaşılan konulara benzer yaklaşımlar taşıdığını teyit ettiklerini söyledi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in bir yıla yakın bir süredir Gazze'de işlediği insanlık suçlarının önlenmesi ve uluslararası toplumun da bu konuda harekete geçirilmesi konusunda Rusya ve Türkiye'nin benzer bir tutum içerisinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların dışında ikili ilişkiler bakımından da pozitif bir ivmenin yakalandığı dönemde olunduğunu vurguladı.

Ülkeler arasındaki bu ilişkilerin daha ileriye götürülebilmesi noktasında parlamentoların yakın çalışma içerisinde olmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, Rusya'ya gerçekleştirdiği bu ziyaretinden sonra parlamenter diplomasinin imkanlarından çok daha iyi bir şekilde yararlanacaklarını söyledi.

Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'da olmaktan memnuniyet duyduğunu da dile getiren Kurtulmuş, İstanbul ve St. Petersburg'un kardeş şehir olmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

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