İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5981
  • EURO
    25,7914
  • ALTIN
    1479.67
  • BIST100
    5269.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tebrik ziyaretleri sürüyor
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tebrik ziyaretleri sürüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ayrı ayrı kabul etti.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 22:01 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tebrik ziyaretleri sürüyor
ABONE OL

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, 28. Dönem Meclis Başkanlığına seçilmesinin ardından tebrik ziyaretleri sürüyor.

Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı ayrı ayrı kabul etti.

Kurtulmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Ensar Vakfı Genel Başkanı Şener Ağaç, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Eğitime Destek Platformu Başkanı Zeynel Önal ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.