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TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz gecesini ''İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece'' olarak andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 10:57 - Güncelleme:
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek bu destan, nesilden nesile anlatılacaktır.

İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."

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