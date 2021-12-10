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TBMM Başkanı Şentop, Abdullah Al Barkani ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Saeed Abdullah Al Barkani ile bir araya geldi.

AA10 Aralık 2021 Cuma 21:16 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 21:16
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Şentop, TBMM'nin ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı kapsamında, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmede, toplantının hayırlara vesile olmasını dilerken, Fas başta olmak üzere birkaç ülkenin salgın dolayısıyla toplantıya katılamadığını söyledi.

Türkiye'nin, Yemen'in barış ve huzura kavuşmasını desteklediğine vurgu yapan Şentop, "Çocukların, kadınların çektiği acılar bizim canımızı çok yakıyor." dedi.

Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Saeed Abdullah Al Barkani ise Türkiye'de bulunmaktan ve TBMM Başkanı Şentop ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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