TBMM Başkanı Şentop: Bunlar büyük bir öneme haizdir

AA 22 Ekim 2021 Cuma 18:19 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 18:19

Şentop, ATO Congresium'da düzenlenen 16. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bütün şehirler için kitap fuarının çok büyük önemi bulunduğunu ancak Ankara Kitap Fuarı'nın öneminin çok daha büyük olduğunu belirtti.

Ankara'da 22 üniversite ve 320 binin üzerinde yükseköğretim öğrencisi olduğunu kaydeden Şentop, bu durumun hem genç nüfus hem de yüksek sayıda okurun bulunması anlamına geldiğini söyledi.

Şentop, Kovid-19 salgınının fuarcılık sektörü ve özellikle kitabevleri için ciddi sıkıntı meydana getirdiğine işaret ederek, "Durumun tek sevindirici, ümit verici yanı şu olabilir, okurlar hiç olmadığı kadar fazla okumaya vakit bulmuşlardır bu süreçte." diye konuştu.

Aşılanma oranlarının artmasıyla fuarlardaki canlılığın eski haline dönmeye başladığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Çoğu kişi gibi ben de kitaplara dokunarak, kitap görüntüsü ve kitap kokusuyla birlikte olmayı tercih ediyorum. Meclis'teki Başkanlık ofisimde de bir kütüphane yoktu. Başkanlığın başka bir bölümünde ayrı bir kütüphane var ama odamda yoktu. Geldiğimde yaptırdığım ilk iş bir kütüphane yapmaktı. Kitapları görmenin psikolojik olarak rahatlattığını söyleyebilirim. Okuyamasam bile zaman zaman birçoğunu görüyorum, bir gün okumayı planlıyorum."

- "Binlerce kitap okuyucuları bekliyor"

Şentop, Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar, yayınevleri, söyleşi ve binlerce kitabın okuyucuları beklediğini hatırlatarak, "Birçok şehrimizde artık 24 saat açık kütüphanelerimiz mevcut. Kütüphane alışkanlığının kazandırılmasında bunlar büyük bir öneme haizdir." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla 2021'in İstiklal Marşı Yılı ilan edildiğini hatırlatan Şentop, bu yıl nedeniyle Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hazırlanan kitap çalışmalarını anlattı.

Şentop, Meclis tarafından basılan Safahat eserinin ilk şiiri olan "Bana Sor Sevgili Kari"yi okudu.

Fuarda, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır ile "Onur Konuğu" yazar Feyza Hepçilingirler ve "Uluslararası Onur Konuğu" yazar Prof. Dr. Adil Akhmetov birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı için kurdele kesildi. Saparbekuly, Şentop'a günün anısına plaket takdim etti.

Beraberindekilerle kitap fuarını gezen Şentop, yayınevlerinin kitaplarını inceledi, bazı kitaplar hakkında bilgi aldı.

Birkaç kitap satın alan Şentop, fuarı ziyaret edenlerle fotoğraf çektirdi. Şentop, kaleme aldığı "Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik" adlı kitabını imzaladı.

- Fuar, 31 Ekim'e kadar kitapseverlerin ziyaretine açık

16. Ankara Kitap Fuarı, 31 Ekim'e kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle binden fazla etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda, 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor.

Okurların on binlerce kitapla karşılanacağı fuarda, 30 sahaf da hazır bulunacak.

Fuarda konuk ülke olarak Kazakistan ağırlanacak.

Girişin hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacağı 16. Ankara Kitap Fuarı, 22-31 Ekim tarihlerinde her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.